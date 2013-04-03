Четверо в чорному пограбували ювелірний

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю головного управління МВС України в Донецькій області, о 10.29 до чергової частини Харцизького міськвідділу міліції надійшов дзвінок від невідомої жінки, яка повідомила, що до ювелірного магазина «Діамант» на вул. Краснознаменській під'їхав джип чорного кольору, з якого вийшли четверо чоловіків, одягнених у все чорне, в масках і з опущеними на обличчя капюшонами.

На місце було направлено слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці встановили, що на момент нальоту в магазині перебував охоронець і жінка-продавець, яка встигла сховатися в підсобному приміщенні. Охоронця збили з ніг, і один зі зловмисників утримував його лежачим на підлозі, погрожуючи, ймовірно, пістолетом.

Нападники забрали в магазині близько 20 лотків із ювелірними прикрасами і з місця злочину зникли.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із попередньою кваліфікацією за ч.3 ст. 187 КК України (розбій).

Наразі правоохоронці вживають заходи для встановлення й затримання злочинців.