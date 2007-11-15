Рідкісний діамант продали за 16,2 мільйона доларів (фото)

Рідкісний діамант вагою в 84,37 карата проданий у четвер на аукціоні Sotheby`s в Женеві за 16,2 мільйона доларів, повідомляє Bloomberg.

Він став другим найдорожчим в світі коштовним каменем, що коли-небудь виставляється на торги. Кожен карат цього каменя обійшовся покупцеві в 191 тисячу 980 доларів, що є абсолютним рекордом для безбарвних діамантів.

Рекорд ціни карата для коштовних каменів в цілому - 1,3 мільйона доларів - належить блакитному діаманту, проданому також на Sotheby`s на початку жовтня 2007 року. А найдорожчим каменем у світі вважається "Зірка сезону" в 100,1 карата, яку продали в 1995 році за 16,5 мільйона доларів.

Покупцем коштовності став один із засновників компанії з виробництву модного одягу Guess? Inc. - Джордж Марчіано (Georges Marciano). Він вже оголосив, що назвав діамант, який раніше не мав власного імені, "Хлоя" - на честь своєї 12-річної дочки.

Лента.ру