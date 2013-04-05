Ді Капріо і Хенкс спродюсують фільм про Горбачова
09:47, 05 квітня 2013Суспільство
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Леонардо Ді Капріо і Том Хенкс візьмуть участь в роботі над картиною HBO Films про Михайла Горбачова, повідомляє Entertainment Weekly.
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Актори виступлять у ролі продюсерів: проектом займуться їх компанії Appian Way і Playtone.
Фільм розповідатиме про життя Горбачова в період закінчення Холодної війни і розпаду СРСР.
Відзначається, що сам колишній президент Радянського союзу буде консультувати творців фільму, а сценарій до нього напише Джон Шибан, який працював над серіалом «Секретні матеріали» (X-Files).
Про акторський склад майбутнього фільму і графіку зйомок поки нічого невідомо.
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