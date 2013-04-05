Ді Капріо і Хенкс спродюсують фільм про Горбачова

Актори виступлять у ролі продюсерів: проектом займуться їх компанії Appian Way і Playtone.

Фільм розповідатиме про життя Горбачова в період закінчення Холодної війни і розпаду СРСР.

Відзначається, що сам колишній президент Радянського союзу буде консультувати творців фільму, а сценарій до нього напише Джон Шибан, який працював над серіалом «Секретні матеріали» (X-Files).

Про акторський склад майбутнього фільму і графіку зйомок поки нічого невідомо.

Газета.ру