Балога платить сумським селянам 10 гривень за курку

У с. Піски Буренського району Сумської області, де виявлено пташиний грип, станом на 7.00 сьогоднішнього дня вилучено та утилізовано 19 тисяч 15 голів свійської птиці (за добу - 12 тис. 783 голови).

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, додатково створено 9 груп для вилучення свійської птиці у жителів села (всього в осередку захворювання працює 24 групи). Бригадами фахівців обласної та районної СЕС продовжуються епідеміологічні обстеження дворів та дезінфекційні заходи, подвірні медичні огляди населення.

Виплачено компенсацію за вилучену свійську птицю 130 селянам на загальну суму 199 тис. 980 грн.

З 12 червня на місці події для вжиття заходів щодо ліквідації осередку високопатогенного грипу і недопущення його розповсюдження працює міжвідомча робоча група Координаційної ради з питань протидії високопатогенному грипу птиці та запобігання пандемії грипу з представників МНС, Міністерства охорони здорова’я і Мінагрополітики. У МНС в цілодобовому режимі працює оперативна група. Загальну координацію дій здійснює міністр з питань надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА.