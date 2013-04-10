Міліція шукає авторів листівок із зображенням судді з червоною цяткою на чолі

Львівська міліція шукає авторів листівок, на яких зображений чоловік, схожий на суддю апеляційного суду Сумської області Миколу Гончарова, з червоною цяткою на чолі, які були розклеєні в місті вчора, 9 квітня.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, інформацію „щодо зображення людини з цяткою на голові” внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань після того, як в "Інтернет-мережі 9 квітня 2013 року було виявлено одразу кілька повідомлень різних засобів масової інформації про те, що у центрі міста Львова невідомі особи розмістили листівку із зображенням людини чоловічої статі з червоною цяткою на голові".

Згідно з повідомленням, зараз тривають слідчі дії з метою встановлення місць розповсюдження даних листівок, а також осіб, причетних до розміщення вказаного зображення.

Разом з тим у відділі зв’язків з громадськістю зазначили, що 10 квітня, станом на 13.00, працівники Галицького райвідділу спільно з патрульними міліції, які проводили обстеження у центрі Львова, „листівок із зображеннями, про які було згадано вище, не виявили”.

Водночас, як передає кореспондент УНІАН, вчора, 9 квітня, листівки із чорно-білим зображенням чоловіка, схожого на М.Гончарова із червоною цяткою на лобі були помічені в центрі Львова на вулицях Дорошенка, Винниченка та проспекті Свободи.

На листівках чоловік зображений у суддівській мантії, домальовано червону цятку на чолі, внизу підпис: „Микола Гончоров”. Будь-яких вихідних даних на листівках немає.

Сьогодні вранці комунальники зривали з будинків листівки, які, за їх словами, „спотворюють фасади будинків”.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2011 року, у Львові невідомі розмалювали стіни в центральній частині міста зображенням чоловіка, схожого на Президента України Віктора Януковича, із червоною цяткою на лобі. Львівська міліція порушила кримінальну справу за фактом „хуліганських дій”.

4 лютого 2013 року, у Львові на будинках невідомі виконали зображення (графіті) В.Януковича з третім оком на чолі.

В обох випадках виконавців написів на будинках правоохоронці не встановили.

14 січня 2013 року Зарічний районний суд м. Суми за хуліганство, вчинене з грудня 2010 по серпень 2011 року на території Сум, засудив Ігоря Ганненка до 1 року 8 місяців позбавлення волі, а Володимира Никоненка – до 1 року обмеження волі. В офіційному повідомленні прокуратура не згадує про графіті й наголошує, що юнаків покарали за хуліганство, а не за екстремізм. Організація «Чорний комітет», до якого належать засуджені студенти, не приховувала, кого вони зобразили на графіті, хоча у вироку суду і не згадується про президента. Там ідеться про зображення особи, «яка викликає співчуття, тому що вона поранена».

Суддя апеляційного суду Сумської області Микола Гончаров 28 березня підтвердив вирок авторам графіті, що зображає обличчя, схоже на В.Януковича, з червоною цяткою на чолі.