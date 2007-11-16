Черновецький: Польща дуже багато зробила для України

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на зустрічі з мером Варшави Ханною ГРОНКЕВИЧ-ВАЛЬЦ обговорили питання співпраці між столицями двох держав в господарській, економічній і культурній сферах. Ця зустріч була приурочена до початку святкування Днів Варшави в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Я вважаю, що Польща дуже багато зробила для України, і це я говорю як тричі депутат Верховної Ради. Я чекаю від співпраці Києва і Варшави тільки плідних результатів», - відзначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він сказав, що дві європейські столиці – Київ і Варшава – завжди були близькі по духу. «Загальне прагнення до демократії і європейських цінностей завжди були властиві обом нашим народам», - відзначив київський мер.

Як зауважила Х.ГРОНКЕВИЧ-ВАЛЬЦ, важливими елементами співпраці між Польщею і Україною стануть Дні Варшави в Києві. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ відзначив, що широка культурна програма, яка здійснюватиметься в ці Дні, представить різні напрями польської культури і дозволить киянам та гостям столиці познайомитися з польськими акторами, музикантами і художниками.

«Переконана, що в майбутньому співпраця Києва з Варшавою стане ще більш тісною, адже ми будемо господарями Євро-2012», - підкреслила Х.ГРОНКЕВИЧ-ВАЛЬЦ.

«Україна і Польща, об`єднавши зусилля та інтелект наших народів, зможуть гідно провести головний футбольний чемпіонат Європи. І столичні можливості Києва і Варшави в цьому подадуть значущу підтримку», - відзначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.