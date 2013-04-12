Експерт каже, що Україні не світить місце в сотні Doing Business цього року

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку журналістам висловив радник із юридичних питань Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Сергій Глущенко на дискусії, організованій Європейською Бізнес Асоціацією.

“На сьогодні виконано менше третини реформ, передбачених програмою (Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» - УНІАН), і ми сподіваємося на покращення позиції країни в рейтингу Doing Business, але цього року потрапити в першу сотню нам не вдасться”, - сказав експерт.

Він також зазначив, що реалізація програми залежить від стабільної роботи парламенту, який наразі практично не працює.

Також суттєвою перешкодою для підвищення рейтингу експерт назвав більш динамічний розвиток інших країн, на тлі якого реформування в Україні “нівелюється”. “Рейтинг, перш за все, оцінює імплементацію. Просто прийняти закон не достатньо, а необхідно повноцінне впровадження реформи”, - додав експерт.

Як повідомляв УНІАН, Україна зайняла 137-е місце в міжнародному рейтингу Doing Business-2013, що проводиться Світовим банком і Міжнародною фінансовою корпорацією, піднявшись відразу на 15 позицій. Президент України Віктор Янукович поставив завдання за підсумками моніторингу бізнес-клімату ввійти до сотні країн із легкості ведення бізнесу.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає реальним входження України до сотні країн із легкості ведення бізнесу.