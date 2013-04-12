На станції метро «Поштова площа» уночі міняють плитку

На станції «Поштова площа» Куренівсько-Червоноармійської лінії Київського метрополітену розпочато планові роботи з капітального ремонту колійних стін із заміною облицювальної плитки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається в повідомленні, наразі на колійній стіні (напрямок руху від станції «Героїв Дніпра» до станції «Іподром») проводиться демонтаж застарілої плитки. Усі ремонтні роботи виконуються в нічний час після закінчення руху поїздів.

Завершити облицювання цієї колійної стіни планується до Дня Києва, після чого аналогічні ремонтні роботи розпочнуться на протилежній стіні станції.

Платформа, стеля та решта стін на «Поштовій площі» змін не зазнають.

Як зазначили в КМДА, рішення про проведення ремонту на станції було прийнято восени під час комісійного огляду господарства КП «Київський метрополітен». У висновку комісії зазначено, що облицювальна плитка на колійних стінах станції за 36 років експлуатації втратила естетичний вигляд та потребує заміни. Фахівці підприємства розробили проект заміни облицювання, зокрема, визначили різновид плитки для оформлення колійних стін станції, її кольорову гаму та схему розміщення. У березні вся документація була погоджена з ДП «Проектний інститут Укрметротунельпроект».