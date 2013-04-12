Польща скоротила видачу віз українцям на 15%

Польські консульства в Україні в першому кварталі цього року видали близько 116 тис. віз, що на 21 тисячу, або на 15%, менше, ніж за перші три місяці минулого року.

Про це свідчать дані Міністерства закордонних справ Польщі, які має у своєму розпорядженні УНІАН.

У січні-березні збільшили видачу віз лише два з семи чинних в Україні польських консульств: Львівське - на 2,5% - до 71,5 тис. віз та Київське - на 14% - до 19 тис.

Найбільше зменшили видачу віз консульства у Севастополі (у 3,6 рази - до менш ніж 400 віз), у Харкові (в 2,7 рази - до 3,3 тис. віз) та у Луцьку (удвічі - до 12,8 тис.).

Консульство в Одесі скоротило видачу на 40% - до 5,3 тис. віз, а в Вінниці на 35% - до 8,9 тис.

"Кількість виданих віз залежить від попиту у певний момент, а він, як знаємо, є різним", - прокоментували УНІАН в МЗС Польщі меншу кількість віз, виданих у першому кварталі.

Як повідомляв УНІАН, польські консульства в Україні минулого року видали понад 640 тис. віз, що на 70 тис., або 12%, більше показників попереднього року.

Довідка УНІАН. Польща, яка традиційно видає українцям найбільше віз серед усіх держав Шенгенської зони, в 2011 році видала в Україні близько 570 тис. віз проти 450 тисяч у попередньому році.

Кількість виданих польськими консульствами для українців віз зростає з 2009 року після рекордного 40% падіння у 2008 році через приєднання до "шенгену".

Польща запровадила візи для українців восени 2003 року через вступ до Європейського Союзу.