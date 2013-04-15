Головне за день: огляд топ-новин

Росія має намір пускати до себе громадян СНД тільки за закордонними паспортами

Росія може вже цього року, а не з 2015 року, як планувалося раніше, дозволити в'їзд до країни громадянам країн СНД лише за закордонними паспортами.

У Макіївці трьох шахтарів завалило на кілометровій глибині

З шахти було евакуйовано 121 гірника, роботу шахти зупинено. О 6.15 рятувальники виявили тіла двох гірників. За фактом аварії на шахті «Чайкіно» розпочато розслідування.

Коморовський: Польща не повинна полегшувати Росії тиск на Україну

Польська влада не повинна полегшувати Російській Федерації тиск на Україну згодою на будівництво нового газопроводу через територію Польщі, заявив президент країни Броніслав Коморовський. Також він зазначив, що справа засудженої Юлії Тимошенко залишається проблемою у відносинах між Україною та Європейським Союзом. "Постійно повторюю Президентові України, що справа Юлії Тимошенко досі є проблемою. З іншого боку - треба з чогось починати. А таким початком було звільнення Юрія Луценка", - сказав Б.Коморовський.

Україна за два місяці наторгувала в «мінус» майже на мільярд доларів

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України в січні-лютому 2013 року скоротилося вдвічі порівняно з січнем-лютим 2012 року - до 902,9 млн. дол. проти також негативного сальдо в січні-лютому 2012 року в 1862,8 млн. дол.

Власенко стверджує, що Тимошенко рветься на допит Гайдука

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко категорично наполягає на тому, щоб пенітенціарна служба забезпечила її особисту участь у засіданні Печерського районного суду Києва, на якому завтра, 16 квітня, відбудеться допит свідка Віталія Гайдука у справі про вбивство у 1996 році народного депутата, бізнесмена Євгена Щербаня.

Дефіцит держбюджету за три місяці перевищив 4 мільярди гривень

Державний бюджет за січень-березень виконано з дефіцитом 4,2 млрд грн. Про це повідомив на прес-конференції перший заступник міністра фінансів України Анатолій М’ярковський.

Квасневський: Євросоюз через 10 років буде просити Україну приєднатися

Європейський Союз через найближчі 10 років буде сам ініціювати вступ України до своїх лав, бо потребуватиме доступу до трудових ресурсів та ринків збуту. Квасневський бачить, що українська влада готова запроваджувати європейські стандарти.

За рік українців стало менше на 74 тисячі

Чисельність населення України на 1 березня становила 45 млн. 529 тис. 408 осіб, що на 73 тис. 802 особи (0,02%) менше порівняно з показником чисельності населення на 1 березня 2012 року (45 млн 603 тис. 210 осіб) і на 9713 осіб (0,01%) менше порівняно з 1 лютого 2013 року

Луценко ліг на другу операцію

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко ліг у київську клініку “Оберіг”, де йому завтра зроблять другу операцію.

Тимошенко: Кімнати для зустрічей у лікарні «не існує в природі»

“Мене жодного разу не випустили з медичної палати, поки мої соратники перебували у лікарні в очікуванні побачення, а начальник колонії утримував мене силоміць, коли я намагалася вийти. Тим часом представники в‘язниці знімали на відеокамеру монологи начальника колонії про те, що я начебто відмовляюся іти на короткострокове побачення, а коли я намагалася вийти з палати, відеозапис припинявся і двері переді мною зачинялися”, - підкреслила Ю.Тимошенко.

МВФ прогнозує нульове зростання ВВП України

Міжнародний валютний фонд прогнозує нульове зростання ВВП України за підсумками 2013 року, повідомляється в Огляді світової економіки (World Economic Outlook), підготовленому експертами МВФ.