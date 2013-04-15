Коморовський: Польща не повинна полегшувати Росії тиск на Україну

Про це в інтерв'ю Gazeta Wyborcza сказав Президент Польщі Броніслав Коморовський, коментуючи пропозицію російської влади повернутися до проекту "Ямал-2".

"Ми досконало знаємо, що концепція, про яку говорить Президент Путін, стосується зовсім іншого проекту, ніж спочатку пропонований "Ямал-2". Він мав проходити паралельно до "Ямалу-1" на захід Європи. Те, через що зараз зробилося шумно, це "перемичка", яка мала би повернути на південь з перспективою обійти Україну як транзитну державу", - сказав він.

Б.Коморовський відзначив, що така концепція має не лише економічні, але і політичні наслідки, зауваживши, що Польща вже давно намагається зменшити свою енергетичну залежність від Росії.

"Ми повинні теж відкрито говорити, що не хочемо полегшувати тиск Росії на Україну. Особливо, коли тривають переговори України з Євросоюзом в справі Угоди про асоціацію", - наголосив Президент Польщі.

Водночас він сказав, що, можливо, полякам, українцям та росіянам варто пошукати в цій справі компромісного та взаємовигідного рішення.

"В кінцевому результаті Євросоюз сьогодні надає перевагу лібералізації енергетично-газового ринку", - сказав Б.Коморовський.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня 2013 року Президент Росії Володимир Путін доручив «Газпрому» опрацювати питання будівництва в обхід України газопроводу «Ямал–Європа-2» через Білорусь.

Через Ямальський газопровід, який проходить через територію Білорусі та Польщі до Німеччини, росіяни щорічно можуть поставляти близько 33 млрд кубометрів газу.

5 квітня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада не підтримує ідею будівництва ще одного газопроводу в обхід України, який міг би проходити через територію Польщі в рамках проекту "Ямал-Європа-2". За його словами, Польща не зацікавлена у додаткових поставках газу з Росії, оскільки хоче зменшити свою енергетичну залежність від росіян.

6 квітня віце-прем’єр Польщі Януш Пехочинський, який обговорював цей проект з главою "Газпрому" Олексієм Міллером, заявив, що "Газпром" пояснив необхідність реалізації проекту "Ямал – Європа-2" проблемами з транзитом через Україну.

Також віце-прем’єр додав, що конкретні пропозиції "Газпрому" з реалізації проекту "Ямал – Європа-2" будуть підготовлені за 6 місяців, зазначивши, що тоді польський уряд з урахуванням власних інтересів, в тому числі питання енергетичної безпеки дасть відповідь Росії.