Україна виплатила 147 млн грн за порушення прав людини

Про це в ефірі радіо «Свобода” заявив Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Назар Кульчицький.

«2011 рік – це 25 млн 21 тис. грн, якщо заокруглювати. І 2012 рік – це 39 млн 25 тис. грн. Це суми, які були сплачені як справедлива сатисфакція, присуджена Євросудом, так і, зокрема, значна частина цих рішень Євросуду – це було зобов’язання суду виконати рішення національного суду. Тобто, ці кошти також витрачалися на виконання рішень нацсудів, які стали причиною для звернення особи до Європейського суду з прав людини», – сказав Н.Кульчицький.

За його словами, більшість скарг громадян до Європейського суду з прав людини стосуються тривалого невиконання рішень національних судів і надмірної тривалості судового розгляду. «Це стосується як кримінальних, так і цивільних справ, господарських, адміністративних, практично всіх. Ну, і потім йдуть скарги на жорстоке поводження, на необґрунтоване тримання під вартою і несправедливий судовий розгляд. Це основі групи», – сказав урядовий уповноважений.

Як заявив Н.Кульчицький, у кожній справі Мін’юст звертається з регресними позовами до прокуратури щодо дій чи бездіяльності представників органів державної влади або держслужбовців, що завдали збитків.

«Мін’юст звертається до органів прокуратури для проведення відповідного розслідування, оскільки фактично стягнення сум відшкодування з таких осіб можливо вже лише в межах кримінальної справи, де держава може виступати як цивільний позивач, оскільки, згідно з чинним законодавством, державні службовці несуть відповідальність лише дисциплінарну», – сказав Н.Кульчицький.