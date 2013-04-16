У Тернополі відзначили річницю визволення від фашистів

Як передає кореспондент УНІАН, участь в урочистостях, які відбулися біля підніжжя пагорба Слави у Старому парку, взяв заступник голови облдержадміністрації Юрій Желіховський, в. о. голови облради Сергій Тарашевський, ветерани, представники громадських організацій.

Священики традиційних християнських конфесій відслужили панахиду за загиблими, після чого до Пагорба слави учасники заходу поклали квіти.

«Ми повинні пам’ятати про сторінки історії нашої держави, пов’язані з воєнними лихоліттями та вшановувати тих, кому завдячуємо мирним небом над головою. Вклоняємося світлій пам’яті солдатів, які не повернулися з війни», – сказав під час виступу Ю.Желіховський.

Невдовзі свій захід із вшанування полеглих у Другій світовій війні провели біля пагорба Слави представники Компартії, які прийшли з Червоним прапором. Їхній захід посилено охоронявся правоохоронцями для попередження провокацій.