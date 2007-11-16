На залізничному вокзалі в Києві досі шукають бомбу

Станом на 19.00 вибухотехнічні та експертні служби МВС України продовжують пошук вибухівки на залізничному вокзалі Київ-Пасажирський в підвальних приміщеннях, де розташовані камери схову.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю МВС України в м. Києві, доступ пасажирів, за наявності у них квитків, до потяги дозволено через інші шляхи, не пов’язані з приміщенням Центрального вокзалу.

Як повідомляв УНІАН, о 15.45 до чергової частини міліції за номером "02" надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що в одній із камер схову залізничного вокзалу Київ-Пасажирський знаходиться тротил. Після чого розпочалась евакуація пасажирів, які були в приміщенні вокзалу.