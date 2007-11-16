Відбій тривоги на залізничному вокзалі в Києві

Співробітники МВС не виявили вибухівки в камерах схову Центрального залізничного вокзалу Києва.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м.Києві, приблизно 15-20 хвилин тому, тобто на близько 20 години, відповідні служби МВС та МНС завершили обстеження приміщень вокзалу, зокрема камер схову.

Наразі встановлюється людина, яка телефонувала з повідомленням про наявність вибухівки на Центральному залізничному вокзалі Києва.

Як повідомляв УНІАН, о 15.45 до чергової частини міліції за номером "02" надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що в одній із камер схову залізничного вокзалу Київ-Пасажирський знаходиться тротил. Після чого було проведено евакуацію пасажирів з приміщення вокзалу.