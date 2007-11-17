Кабмін передав аеропорт ”Бердянськ” однойменному містові
07:19, 17 листопада 2007Суспільство
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Кабінет міністрів передав цілісний майновий комплекс державного підприємства “Аеропорт Бердянськ” у власність територіальній громаді м. Бердянська.
Про це говориться у розпорядженні уряду від 14 листопада в 2007 р. № 995-р, опублікованому на офіційному сайті Кабміну.
У розпорядженні наголошується, що уряд прийняв пропозицію Мінтрансзв’язку і Бердянської міськради (Запорізька обл.) про передачу аеропорту “Бердянськ”, який не має можливості самостійно забезпечувати свою сертифікаційну придатність, з державної у власність територіальної громади міста за умови неприйняття міськрадою рішень, в результаті яких може бути відчужено майно аеропорту або змінено його профільне призначення.
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