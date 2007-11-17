Кабмін передав аеропорт ”Бердянськ” однойменному містові

Кабінет міністрів передав цілісний майновий комплекс державного підприємства “Аеропорт Бердянськ” у власність територіальній громаді м. Бердянська.

Про це говориться у розпорядженні уряду від 14 листопада в 2007 р. № 995-р, опублікованому на офіційному сайті Кабміну.

У розпорядженні наголошується, що уряд прийняв пропозицію Мінтрансзв’язку і Бердянської міськради (Запорізька обл.) про передачу аеропорту “Бердянськ”, який не має можливості самостійно забезпечувати свою сертифікаційну придатність, з державної у власність територіальної громади міста за умови неприйняття міськрадою рішень, в результаті яких може бути відчужено майно аеропорту або змінено його профільне призначення.