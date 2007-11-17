Основні версії причин катастрофи у Керченській протоці

Основні версії причин надзвичайної ситуації в Керченській протоці, де 11 листопада потонули чотири судна і ще шість сели на мілину, - порушення в діях капітанів портів "Кавказ" і "Ростов", а також порушення, припущені самими капітанами суден, повідомив РІА Новостикерівник відділу криміналістики Південного слідчого управління на транспорті Слідчого комітету (СК) при прокуратурі РФ Сергій Бойко.

Шторм у неділю став причиною безпрецедентної катастрофи в Азовському і Чорному морях - за один день потонули чотири судна, ще шість сели на мілину, одержали пошкодження два танкери. З розломленого танкера в море вилилися близько 2 тисяч тонн мазуту, на затонулих сухогрузах було близько 7 тисяч тонн сірки. За фактом загибелі членів екіпажа теплохода "Нахічевань" порушено кримінальну справу. Ще одну справу за статтею "халатність" порушили проти капітана порту "Кавказ".

"Основні версії вже є. Перевіряються порушення в діях капітанів порту "Кавказ" і порту "Ростов", адже судно "Нахічевань" виходило в Керченську протоку з порту "Ростов", - сказав представник СК, пояснивши, що питання в тому, чи мало право судно класністю "озерне" виходити в морський рейд.

Друга версія - порушення, допущені самими капітанами судів, сказав Бойко.

"До цих двох версій додається ще одна - порушення при оцінці технічного стану суден судновласниками і судноверфями, які перевіряють технічний стан суден і підтверджують їх класність", - додав Бойко.

За його словами, наразі комплекс слідчих дій поширюється за межі порту "Кавказ". "За окремими дорученнями робота проводиться в Ростові. Крім того, встановлюються всі судна, які перебували в акваторії Керченської протоки на 11 листопада 2007 року. Це 43 судна", - розповів Бойко.

"Інформація, одержана від членів екіпажів цих судів, допоможе об`єктивніше зрозуміти ту ситуацію, яка складалася за погодними умовами і за сповіщенням суден, дасть додаткові відомості про рух, маневри тих судів, які зазнали корабельної аваріі", - зазначив представник прокуратури.