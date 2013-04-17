Україна і Євросоюз узгодили дату розмови про ГТС - Газпром запросили

Міжнародний круглий стіл, присвячений обговоренню питання про створення консорціуму з управління газотранспортною системою України, а також інших питань газової сфери, планується провести 3 травня в Брюсселі. Про це повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький у середу на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Круглий стіл планується, і він відбудеться 3 травня в Брюсселі», – сказав міністр, відповідаючи на питання УНІАН.

Е.Ставицький також уточнив, що головуватимуть на круглому столі він і комісар Євросоюзу з питань енергетики Гюнтер Еттінгер.

За словами керівника Міненерговугілля, на сьогодні вже розіслано запрошення потенційним учасникам круглого столу, зокрема «Газпрому». «Розіслано запрошення всім провідним компаніям, зокрема й «Газпрому», для того, аби обговорити питання про модернізацію ГТС. Я б сказав навіть про вплив України і спорудження східноєвропейського хабу на території України саме з безпосередньою участю наших комунікацій – ГТС і сховищ», - відзначив міністр.

Він також повідомив, що на сьогодні питання про формат створення консорціуму продовжує обговорюватися як з європейською, так і з російською сторонами.

«Ми ведемо переговори як з нашими російськими колегами, так і з європейськими для того, щоб знайти ту модель, яка забезпечить насамперед гарантований транзит для Європи, який ми забезпечуємо зараз, і в другу чергу – безпосередня участь України у всіх процесах, пов'язаних з транзитом», – сказав Е.Ставицький.

Нагадаємо, наприкінці березня Е.Ставицький заявив, що питання створення газотранспортного консорціуму буде вирішено під час проведення круглого столу через декілька тижнів.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада України не виключала можливості передачі в оренду ГТС у рамках створення консорціуму з її управління. Наразі розглядається можливість створення як двостороннього - з Росією, так і тристороннього - з РФ і ЄС - консорціуму з управління ГТС.

14 березня Президент України Віктор Янукович висловив переконаність, що Європа повинна брати участь у модернізації української газотранспортної системи. В.Янукович також наголосив, що Україна має гарантувати Європі стабільний транзит газу і для цього потрібно найближчим часом знайти відповідь, як Україна модернізуватиме свою ГТС.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров 19 березня заявив, що ЄС досі не продемонстрував готовності до участі в тристоронньому консорціумі з управління газотранспортною системою України. При цьому він наголосив, що на сьогодні питання з модернізації ГТС необхідно вирішувати якомога швидше.

22 березня президент Російського газового товариства Валерій Язєв відзначив, що Україна завела переговори зі створення двостороннього газового консорціуму у безвихідь.

«Тема консорціуму закрита Україною. Україна не хоче йти на створення двостороннього консорціуму. Ми не можемо без кінця стояти біля дверей і стукати з проханням пустити нас в консорціум», - сказав В.Язєв.

6 квітня Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Михайло Зурабов заявив в інтерв'ю журналістам у Києві, що пов'язує зниження активності українсько-російських переговорів про створення газотранспортного консорціуму з блокуванням роботи Верховної Ради.

На його думку, Україна повинна внести зміни до п'яти законів, а також внести "деякі корективи до своїх міжнародних зобов'язань" щодо створення консорціуму.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км. і газопроводів-відведень – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільчих станцій (ГРС) становить 1449.