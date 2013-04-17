Убивці та гвалтівнику 9-річного хлопчика дали довічне

На Житомирщині 31-річного жителя Попільнянського району засуджено до довічного ув’язнення за вбивство та згвалтування 9-річного хлопчика.

Як розповіла УНІАН керівник Сектору громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко, "на початку цього тижня завершено процес апеляції вбивці в різних судах, і одним із апеляційних судів області залишено в силі вирок суду попередньої інстанції, яким 31-річного жителя Попільнянщини у грудні 2012 року було засуджено до довічного ув’язнення за вбивство 9-річного хлопчика".

"Наше відомство не могло з етичних міркувань оприлюднити цю інформацію раніше, допоки засуджений мав надію на апеляцію в суді на пожиттєве позбавлення волі", - уточнила А. Ващенко.

За її словами, у судовому порядку за матеріалами кримінального провадження було доведено вину чоловіка у жорстокому вбивстві дитини.

Повідомлення про зникнення 9-річного хлопчика надійшло до Андрушівського райвідділу міліції від батьків уночі 8 травня 2012 року. Тіло дитини працівники міліції знайшли того ж дня у гущавині лісосмуги із явними слідами насильницької смерті – численні синці та садни обличчя і шиї. Проведене згодом судово-медичне дослідження встановило, що смерть настала від задушення.

У ході подальшого досудового розслідування кримінальної справи за ч.2 п.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини) було з’ясовано, що односельчани бачили, як малий зранку рибалив на місцевому ставку, однак, за словами матері, син час від часу навідувався додому. Близько 16.30 8 травня він востаннє забіг у хату і сказав, що якийсь дядько хоче продати йому вудку. Спілкування хлопця з незнайомим чоловіком спостерігали і місцеві жителі, що також рибалили неподалік на водоймі.

Як згодом було встановлено, невідомий втерся до хлопця в довіру, а потім відвів на околицю села, де у відлюдному місці жорстоко вбив. Після чого, відніс тіло дитини у чагарник, а сам повернувся додому в інший населений пункт сусіднього району області.

Особу незнайомця, з яким, за словами очевидців, хлопця бачили востаннє живим, оперативники встановили упродовж кількох годин. Підозрюваного, який спав у своєму помешканні, затримали.

Його безпосередня причетність до вбивства підтверджувалась низкою вилучених на місці події речових доказів.

Після затримання чоловік визнав свою вину і пояснив, що вчинив це через сексуальний потяг до малого. Після вбивства він зґвалтував дитину.

Проведена судово-психіатрична експертиза засвідчила, що у період вчинення злочину чоловік психічними захворюваннями не страждав та не перебував у тимчасовому хворобливому розладі психічної діяльності. Його дії були цілеспрямованими та продуманими. Він міг усвідомлювати їх та керувати ними.

До того ж, з'ясувалось, що підозрюваний раніше уже відбував покарання за вчинення злочину на сексуальному ґрунті.

Андрушівський районний суд Житомирської області, зважаючи, на особливу суспільну небезпечність обвинуваченого, призначив йому покарання довічним ув’язненням.