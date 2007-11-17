Штрафи за дорожні порушення зростуть у 3-5 разів

Міністерство внутрішніх справ України має намір серйозно збільшити розміри штрафних санкцій за порушення правил дорожнього руху. Про це в коментарі газеті «Дзеркало тижня» заявив виконуючий обов`язки міністра внутрішніх справ Михайло КОРНІЄНКО.

«З цього приводу Президент нас повністю підтримав, - сказав М.КОРНІЄНКО. - Штрафи зростуть десь у 3-5 разів».

Звичайно, додав М.КОРНІЄНКО, «орієнтуючись на практику деяких європейських країн, за керування автомобілем у нетверезому стані можна було б запропонувати водію заплатити і 1800 євро. Проте, якщо враховувати середні доходи, то і запропоноване нами збільшення відчутно вдарить по кишені рядового автоаматора».

При цьому він висловив упевненість, що плановані заходи приборкають не тільки пересічних громадян, але і осіб, які зловживають своїм високим становищем. Зокрема, зазначив М.КОРНІЄНКО, «спецномери однозначно мають бути відмінені».

«Ми, до речі, можемо назвати масу прикладів, коли протоколи складаються і на крутих, і на чиновників», - додав в.о. глави МВС, проте на прохання назвати ці приклади відповів: «У мене на столі їх немає. З цього приводу краще звернутися до начальника столичного ДАІ Анатолія ПАВЛОВСЬКОГО. Якщо він знайде в собі сміливість, то назве ці прізвища».

Сам А.ПАВЛОВСЬКИЙ в бесіді з «Дзеркалом тижня» не став називати приклади, заявивши натомість, що чиновники і депутати сьогодні правил взагалі не порушують.