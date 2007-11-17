В Івано-Франківську вшанували пам’ять націоналістів, розстріляних гестапівцями

Сьогодні громадськість Івано-Франківська вшановувала пам’ять українських націоналістів, які були розстріляні гестапівцями 17 листопада 1943 року.

Як передає кореспондент УНІАН, біля бронзового пам’ятника розстріляним членам ОУН священики відслужили панахиду за загиблими.

Після панахиди відбулося поминальне віче. У своєму виступі заступник голови облдержадміністрації, голова Івано-Франківської обласної організації КУН Богдан БОРОВИЧ наголосив на необхідності пам’ятати історичне минуле без перекручування фактів і бути гідними послідовниками загиблих. За його словами, “маємо все зробити, аби Українська держава стала такою, за яку мріяли віддавали життя українці”.

Голова Братства ОУН-УПА Карпатського краю Фотій ВОЛОДИМИРСЬКИЙ визнав, що в Україні є чимало людей, які не хочуть визнати справжніх борців за волю України героями. Він висловив сподівання, що нині є можливість це зробити новою владою.

Потім громадськість міста, представники обласної і міської влади, лідери політичних партій поклали вінки та квіти до пам’ятника страченим, запалили свічки, помолились.

Довідка УНІАН. 14 листопада 1943 року під час вистави гестапівці оточили Станіславський драматичний театр (нині обласна філармонія – УНІАН) і арештували членів ОУН. За завісою стояв провокатор і показував, кого затримувати. На виставу прийшли й підпільники, бо в Чорному лісі вже тоді діяв загін УПА. Через три дні, 17 листопада, гестапівці вивели затриманих під приміщення синагоги і розстріляли 27 з них, ще трьох було розстріляно в іншому місці.