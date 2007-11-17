У Керченській протоці ще одна аварія

У Керченській протоці в ніч на суботу сталося зіткнення судна "Ніка" під прапором Камбоджі та російського сухогруза "Волгодон-5076", повідомив представник транспортної прокуратури Новоросійська. За його даними, судно під камбоджійським прапором врізалося в російський сухогруз, який стояв на якорі. Обидва судна дістали пробоїни, але залишилися на плаву. Ніхто з членів екіпажів не постраждав. Небезпеки для навколишнього середовища немає.

Причини зіткнення з`ясовуються, повідомив представник транспортної прокуратури, додавши, що у момент події шторму в протоці не було.

Лента.ру