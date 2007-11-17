У Керченській протоці ще одна аварія
16:04, 17 листопада 2007Суспільство
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Обидва судна дістали пробоїни у зіткненні
У Керченській протоці в ніч на суботу сталося зіткнення судна "Ніка" під прапором Камбоджі та російського сухогруза "Волгодон-5076", повідомив представник транспортної прокуратури Новоросійська. За його даними, судно під камбоджійським прапором врізалося в російський сухогруз, який стояв на якорі. Обидва судна дістали пробоїни, але залишилися на плаву. Ніхто з членів екіпажів не постраждав. Небезпеки для навколишнього середовища немає.
Причини зіткнення з`ясовуються, повідомив представник транспортної прокуратури, додавши, що у момент події шторму в протоці не було.
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