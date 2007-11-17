Від морозів загинули п’ятеро людей на Житомирщині
17:53, 17 листопада 2007Суспільство
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Швидше за все, напідпитку
У Житомирській області від морозів загинули вже п’ятеро осіб.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Житомирській області.
Усі ці люди загинули від переохолодження впродовж останніх двох тижнів.
"Швидше за все, ці жертви морозів були напідпитку і засинали на вулицях", - повідомив співробітник управління Сергій УЛАНОВ.
За його словами, загиблі не були безпритульними. "Наймолодший, 34-річний, загиблий проживав у Черняхівському районі Житомирщини", - повідомив С.УЛАНОВ.
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