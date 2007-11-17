Від морозів загинули п’ятеро людей на Житомирщині

У Житомирській області від морозів загинули вже п’ятеро осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Житомирській області.

Усі ці люди загинули від переохолодження впродовж останніх двох тижнів.

"Швидше за все, ці жертви морозів були напідпитку і засинали на вулицях", - повідомив співробітник управління Сергій УЛАНОВ.

За його словами, загиблі не були безпритульними. "Наймолодший, 34-річний, загиблий проживав у Черняхівському районі Житомирщини", - повідомив С.УЛАНОВ.