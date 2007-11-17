На Андріївському узвозі горів старий двоповерховий будинок

Сьогодні в історичній частині Києві горів будинок Спілки художників України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в м.Києві.

«Опів на п`яту ранку до оперативно-координаційного центру МНС надійшло повідомлення про пожежу в двоповерховому будинку на Андріївському узвозі, 34-в. За вказаною адресою відразу були вислані пожежні розрахунки з найближчих пожежних частин, які прибули на місце за лічені хвилини», - зазначається у повідомленні.

Як з`ясувалося, горіло близько 150 квадратних метрів даху будинку. Вогонь швидко просувався по старих дерев`яних конструкціях.

Пожежу гасили близько двох годин, ще певний час вогнеборці проливали та розбирали тліючі конструкції даху. Внаслідок пожежі згоріли та розібрані дерев`яні конструкції даху. Завдяки злагодженим діям рятувальників пожежа не поширилась на нижні поверхи будівлі та сусідні будинки.

Будинок належить Спілці художників України. Він споруджений в 50-х роках XIX століття. Наразі тут розташовані майстерні митців.

Причину пожежі та спричинені збитки з`ясовують фахівці. Ніхто з людей не постраждав.