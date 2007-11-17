Відкрилась web-сторінка дитячих омбудсменів
Місце надав сайт Вінницької міськради
У Вінниці відкрилась web-сторінка дитячих омбудсменів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Вінницького міськвиконкому.
Як передає кореспондент УНІАН, згідно повідомлення, зі своїми проблемами діти міста можуть звернутися до дитячих омбудсменів через інтернет-сторінку, що розташована на офіційному сайті Вінницької міської ради.
Сторінка виконує як інформаційну функцію - розповідає про засади дитячого омбудсмена, про права дітей, так і забезпечує зворотній зв`язок програми.
Будь-яка дитина міста зможе відправити звернення в електронному вигляді до дитячого омбудсмена.
Крім того, діти, права яких порушуються, також можуть звернутись в Вінницький міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді міської ради.
У повідомленні сказано, що незабаром у міській раді на першому поверсі з`явиться скринька довіри.
Прес-служба також повідомила, що у школах міста омбудсмени планують проведення форум-театрів на антикорупційну тему.
Дитячий омбудсмен або уповноважений з прав дітей - є громадським представником, діяльність якого спрямована на покращення умов життя дітей, захисту їхніх законних прав та інтересів, підвищення рівня правової свідомості дітей та молоді, запобігання випадків всіх видів насильства в сім`ї.