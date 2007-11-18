Кількість жертв вибуху на шахті зросла до 19 осіб

Кількість жертв вибуху на шахті імені О.Ф. Засядька зросла до 19 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Станом на 10.30 без ознак життя виявлені тіла 19 гірників. На місці працюють 65 відділень гірничорятувальної служби та 21 реанімаційна протишокова група Мінвуглепрому.

До Донецька вилетіла спеціальна Урядова комісія, до складу якої входять віце-прем’єр-міністр Андрій КЛЮЄВ, міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ та міністр вугільної промисловості Сергій ТУЛУБ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі у Донецьку, на підприємстві „Шахта імені О.Ф. Засядька”, на горизонті 1078 метрів при проведенні робіт стався вибух метано-повітряної суміші. Усього на момент аварії в шахті працювали 457 гірників.