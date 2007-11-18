Україна і Росія підписали тимчасове положення про Керченську протоку

Морські адміністрації України і Росії підписали тимчасове положення про порядок проходження суден Керченською протокою.

Як передає РІА «Новости»,про це заявив один з представників Міністерства транспорту РФ.

Згідно з положенням, усі судна, котрі вирушають з Чорного і Азовського морів, мають запрошувати дозвіл у центральної радіодиспетчерської служби "Керч".

"Пріоритетний прохід перед транзитними судами мають танкери і судна з небезпечними вантажами, котрі чекають вивантаження на якірних стоянках", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, всі ці судна мають слідувати виключно Керч-Єнікальським каналом. Судна без вантажу за угодою з диспетчерськими службами "Керч" і "Кавказ" можуть слідувати за фарватерами "50" і "52".

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада під час шторму в Керченській протоці постраждали більше десяти російських та українських суден, внаслідок чого в морі опинилося близько 1,2 тисяч тонн мазуту, а також 6,8 тисячі тонн сірки.

15 листопада міністр транспорту і зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ заявив, що Україна і Росія мають встановити єдині правила руху Керченською протокою і Керч-Єнікальським каналом.

За його словами, оскільки частина суден, які зазнали аварії 10-11 листопада, знаходилася на умовно російській стороні, то рекомендації з боку Керченського порту сприймалися ними не як команди.

Міністр зазначив, що фактично ці правила вже узгоджені, проте мають набути чинності тільки після розмежування морського кордону між Україною і Росією. «Але це питання (розмежування - УНІАН) не вирішується роками», - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ.