Родичі шахтарів прорвали охорону і увірвалися в кабінет до Клюєва

Рідні і близькі родичів гірників, про долю яких поки нічого не відомо прорвали охорону і увірвалися в кабінет, де працює голова державної комісії зі з`ясування причин аварії на шахті імені Засядька Андрій Клюєв.

Пан Клюєв вийшов до людей і повідомив, що доля шахтарів, які вважаються зниклими без вісті, як і раніше невідома. Одержати будь-яку нову інформацію поки неможливо, оскільки а аварійній лаві піднялася температура і продовжується пожежа.

Через декілька хвилин рідним і близьким постраждалих почнуть зачитувати списки 70 загиблих.

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