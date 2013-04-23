Міністерство завдає удару по фальсифікованому бензину

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Міненерговуггілля заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«Ми розробляємо проект постанови. Впровадження маркування пального дозволить знизити частку фальсифікату, збільшить надходження до бюджету. Ви знаєте, що це безпосередньо впливає на стан доріг», - сказав міністр.

При цьому він підкреслив, що альтернативний крок – підвищення акцизів на пальне, про можливість якого заявляли зокрема в Міністерстві інфраструктури України, своєї мети не досягне. «Особисто я вважаю, що підняття акцизу не приведе до якісної зміни, оскільки ми тим самим скоротимо споживання пального. Люди почнуть менше їздити. Будь-яке підвищення не приводить до тих результатів, які розраховуються на папері», - зазначив Е.Ставицький.