Ставицький призначив в.о. директора Укренерго

Виконуючим обов'язки директора Національної енергетичної компанії (НЕК) «Укренерго» призначено Петра Омеляновського, який раніше обіймав посаду президента НАК «Енергетична компанія України».

Таке рішення закріплене наказом Міністерства енергетики і вугільної промисловості України від 19 квітня 2013 року і наказом "Укренерго" від 22 квітня 2013 року.

Анатолія Ходаковського, який з жовтня 2009 року обіймав посаду директора «Укренерго», переведено на посаду першого заступника директора з оперативно-технічного управління НЕК.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня подали у відставку заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Володимир Макуха і директор Національної енергетичної компанії (НЕК) "Укренерго" А.Ходаковський.