Круглий стіл «Коли кожна українська родина зможе дозволити собі власну квартиру?»

25 квітня 2013 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему: «Коли кожна українська родина зможе дозволити собі власну квартиру?».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

1. Доступне житло: міф чи реальність? Хто може дозволити собі купити житло в Україні?

2. Чи буде розвиватися державна програма «Доступне житло»?

3. Скільки коштуватиме квадратний метр житла у столиці та інших містах України найближчими роками? Тенденції ринку нерухомості.

4. Чи можлива в Україні іпотека без «непідйомних» відсотків, існуючих сьогодні?

5. Хто винен у захмарних цінах на житло: забудовники, бюрократи-корупціонери або банки?

6. Яка реальна собівартість житла в Києві та Україні?

Учасники круглого столу:

1. Геннадій Зубко – народний депутат України, перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики

2. Олександр Сугоняко – президент Асоціації українських банків

3. Ірина Матіяш – начальник відділу супроводу державних програм ПАТ ХК «Київміськбуд»

4. Ростислав Кравець – адвокат, старший партнер АК «Кравець і партнери»

5. Олександр Рубанов – президент Спілки фахівців з нерухомості України

6. Олександр Охріменко – президент Українського аналітичного центру

Модератор круглого столу – Володимир Застава, експерт Інституту Горшеніна.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Згадка в новинах про даний захід про організатора дискусії – Інститут Горшеніна – обов'язкова.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18-Б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).