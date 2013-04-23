Круглий стіл «Коли кожна українська родина зможе дозволити собі власну квартиру?»
25 квітня 2013 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему: «Коли кожна українська родина зможе дозволити собі власну квартиру?».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна
Питання, винесені на обговорення:
1. Доступне житло: міф чи реальність? Хто може дозволити собі купити житло в Україні?
2. Чи буде розвиватися державна програма «Доступне житло»?
3. Скільки коштуватиме квадратний метр житла у столиці та інших містах України найближчими роками? Тенденції ринку нерухомості.
4. Чи можлива в Україні іпотека без «непідйомних» відсотків, існуючих сьогодні?
5. Хто винен у захмарних цінах на житло: забудовники, бюрократи-корупціонери або банки?
6. Яка реальна собівартість житла в Києві та Україні?
Учасники круглого столу:
1. Геннадій Зубко – народний депутат України, перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики
2. Олександр Сугоняко – президент Асоціації українських банків
3. Ірина Матіяш – начальник відділу супроводу державних програм ПАТ ХК «Київміськбуд»
4. Ростислав Кравець – адвокат, старший партнер АК «Кравець і партнери»
5. Олександр Рубанов – президент Спілки фахівців з нерухомості України
6. Олександр Охріменко – президент Українського аналітичного центру
Модератор круглого столу – Володимир Застава, експерт Інституту Горшеніна.
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Згадка в новинах про даний захід про організатора дискусії – Інститут Горшеніна – обов'язкова.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18-Б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).