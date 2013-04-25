Паралельно акції «Вставай, Україно!» у Черкасах готуються до концерту

Як повідомили УНІАН у прес-службі черкаської обласної організації «Фронту змін», разом із В.Кличком до Черкас прибудуть народні депутати від «УДАРу» Ірина Геращенко, Ольга Бєлькова, Павло Різаненко.

Акція стартує о 17.00 на площі Богдана Хмельницького, звідки розпочнеться хода до Соборної площі. О 17.30 на цій площі розпочнеться мітинг.

Водночас голова обласної організації ВО «Батьківщина» Анатолій Бондаренко повідомив, що обласна влада планує на Соборній площі організувати свій захід, аби перешкодити акції протесту «Вставай, Україно!». Втім, він сподівається, що влада не чинитиме спротив мирному зібранню людей, адже заявка на проведення акції була подана заздалегідь.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вночі на Соборній площі монтувалася сцена для проведення обласної акції “Свято весни”, на яке з районів мають приїхати творчі колективи. Також вночі на площі встановили близько 20 наметів Партії регіонів, біля яких чергують люди.