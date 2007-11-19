Мазут з Керченської протоки винесло в Чорне море

Мазут, що вилився 11 листопада внаслідок корабельної аварії в Керченській протоці, досяг Чорного моря, повідомляє РІА Новости з посиланням на Росгідромет. За даними цієї служби, на вихідні забруднені води з району катастрофи танкера "Волгонефть-139" почали просуватися до південного сходу вздовж російського узбережжя. Росгідромет пов`язує це із зміною напряму течій - раніше вони відносили мазут в Азовське море аж до Темрюка.

Згідно з прес-релізом, концентрація мазуту в місцях забруднення знижується практично скрізь, окрім Таманської затоки, але сама площа забруднення збільшується - воно продовжує ширитися на схід і північний схід.