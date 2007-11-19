Від переохолодження загинули троє людей на Вінниччині

У Вінницькій області протягом 13-17 листопада від переохолодження загинули троє людей.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні МНС України у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, 13 листопада в селі Балабанівка без ознак життя був знайдений житель області, 1949 року народження. Загиблий не мав постійного місця проживання, смерть настала внаслідок переохолодження тіла.

17 листопада в селі Козятині було знайдено труп чоловіка. Ним виявився 49-річний ніде непрацюючий. Чоловік, який нерідко зловживав спиртними напоями, загинув внаслідок переохолодження. Тіло чоловіка знайшов сусід.

Також 17 листопада в смт Глухівці Козятинського району було знайдено тіло 54-річного ніде непрацюючого чоловіка, який загинув внаслідок переохолодження. Зі слів сусідів, загиблий зловживав спиртними напоями.