МНС: завтра до Бердянська прибудуть 20 спецкомісій
Щоб обстежити 494 підтоплені будинки
Усі жителі Бердянська, будинки яких постраждали від підтоплення під час урагану 11 листопада, повинні одержати компенсацію заподіяних негодою збитків до 10 грудня.
Як повідомили УНІАН в прес-службі МНС України, про це міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ заявив сьогодні в Бердянську на нараді з представниками місцевих властей і керівництвом Запорізької обласної державної адміністрації.
"За словами міністра, завтра до Бердянська прибудуть 20 спецкомісій з експертів-оцінювачів, які обстежать тих 494 будинки, що вимагають відновлення, і складуть акти пошкодженого майна, на підставі яких розраховуватиметься розмір зазнаного громадянами збитку", - повідомили в прес-службі. У міністерстві відзначили, що компенсуватися буде як вартість відновлення пошкоджених будівель, так і вартість пошкодженого в результаті підтоплення майна: побутової техніки і т.п.
"До 10 грудня в "Ощадбанку" має бути відкритий рахунок для кожної постраждалої сім`ї, і з цього приводу мають бути перераховані гроші. Обсяг збитків розраховуватимемо об`єктивно і справедливо, але наживатися на ситуації, що склалася, не дозволимо», - заявив Н.ШУФРИЧ", - повідомили в прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, в результаті роботи спецкомісій, створених мерією Бердянська, сума збитків жителів, що постраждали в результаті підтоплення, склала 10 млн. грн. За інформацією мерії Бердянська, ця сума потрібно людям на відновлення житла: зруйнованих стін, покрівель і т.п., без урахування вартості побутової техніки, що прийшла в непридатність, меблів, домашніх і носильних речей.
На сьогоднішній день на ліквідацію наслідків урагану 11 листопада уряд авансовим платежем виділив Бердянську 5 млн. грн., ще 500 тис. грн. було виділено місту з резервного фонду бюджету Запорізької області.