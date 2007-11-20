Рятувальники знайшли тіла 88 гірників

Станом на 7.00 вівторка знайдено тіла 88 гірників, які загинули внаслідок аварії на донецькій шахті ім.О.Засядька.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, тіла 77 з них видані на поверхню і відправлені до судово-медичної експертизи, доля 12 гірників залишається невідомою.

У лікарнях перебуває 31 гірник (30 - у стані середньої важкості з гострим отруєнням рудничним газом та 1 - у край важкому стані з опіками).

Проводяться роботи по ліквідації окремих осередків пожежі та підготовці до ізоляції аварійної ділянки, до яких залучено 9 відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому.

На місці події працює Урядова комісія з розслідування причин та ліквідації наслідків аварії на шахті, яку очолює віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.