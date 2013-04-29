На Херсонщині браконьєри виловлювали червонокнижних білуг і осетрів

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Херсонській області, в ніч з 26 на 27 квітня цього року співробітниками СБУ затримано на місці злочину групу браконьєрів, серед яких були троє жителів м. Скадовська.

Встановлено, що затримані під виглядом ліцензованого промислу креветки здійснювали незаконний лов білуг і осетрів в акваторії Чорного моря поблизу селища Залізний Порт.

Зловмисники застосовували навігаційне устаткування для чіткого визначення координат установлення засобів лову. У них було вилучено великий улов риб, занесених до Червоної книги (білуга, осетри, севрюга і катрани).

За попередніми оцінками, сума завданої державі шкоди становить близько 1,27 млн грн.

27 квітня Голопристанським райвідділом міліції в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за фактом скоєння кримінального злочину, передбаченого ст.249 Кримінального кодексу України (незаконне заняття рибним водним видобувним промислом), що карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з конфіскацією знарядь і засобів промислу і всього видобутого.

Відповідно до вимог КПК України матеріали провадження направлено за підслідністю до УМВС у Херсонській області.