Французи продали шматок Ейфелевої вежі (фото)

У понеділок на торгах паризького аукціонного дому Druot був проданий 700-кілограмовий шматок Ейфелевої башти.

Як повідомляє AFP, чавунний фрагмент гвинтових сходів вежі заввишки 4,5 метра пішов з молотка за 180 тисяч євро (264 тисячі доларів), що вдесятеро перевищило естімейт лота.

Покупцем виступила голландська юридична компанія "Ейфель". "Ми дійсно повинні були придбати ці сходи. Вона стане символом, який допоможе нашому бізнесу піднятися на нові висоти. Непогана метафора, правда ж?", - заявив представник "Ейфеля" Ерік Курверс (Erik Kurvers).

Сходи в Ейфелевій башті були демонтовані в 1983 році після спорудження ліфта. Тоді ж їх розпиляли на 24 частини і розпродали з аукціону. Більшість частин сходів були викуплені приватними колекціонерами, інші потрапили в музеї.

Лента.ру