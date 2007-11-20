Завтра в Україні буде від 13° морозу до 11° тепла

Завтра, 21 листопада, в Україні переважно без опадів, вдень потепліє до 4° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, невеликий мокрий сніг очікується лише на півночі Лівобережжя.

Вночі та вранці місцями туман. На дорогах західних та північних областей ожеледиця. Температура вночі 3-8° морозу, в західних областях місцями 10-13° морозу, в Криму та на узбережжі морів від 2° морозу до 3° тепла. Вдень від 1° морозу до 4° тепла, на півдні країни 2-7° тепла, на Закарпатті та півдні Криму до 11°.

22-23 листопада утримається мінлива хмарність, без опадів. У східній половині вночі та вранці місцями туман. На дорогах північних та західних областей ожеледиця.

Температура вночі становитиме 4-9° морозу (у східних областях, на півночі Лівобережжя, а 22 листопада і на Прикарпатті місцями 11-13° морозу), на крайньому півдні та Закарпатті від 4° морозу до 1° тепла; вдень у західних та південних областях 2-7° тепла, на півдні Одещини та Криму, на Закарпатті та Прикарпатті до 10° тепла, на решті території від 2° морозу до 3° тепла (23 листопада у північних областях 0-5° тепла).

24-25 листопада в Україні без істотних опадів, лише в північних та західних областях місцями невеликий дощ і мокрий сніг.

Підвищення температури вночі до 3° морозу - 3° тепла, вдень до 2-8° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та у південних областях до 12° тепла; у східній частині країни вночі до 2-8° морозу, вдень до 0-5° тепла.

Завтра у Києві та області без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Температура у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° тепла; по області вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

22-23 листопада у столиці та області мінлива хмарність, без опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 22 листопада від 3° морозу до 2° тепла, 23 листопада 0-5° тепла.

24-25 листопада місцями невеликі опади переважно у вигляді дощу, лише вночі 24 листопада без істотних опадів. Підвищення температури вночі до 2° морозу - 3° тепла, вдень до 2-7° тепла.