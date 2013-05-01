У Тернополі достроково закрили виставку скульптур Пінзеля

У Тернополі достроково закрили виставку скульптур Іоанна Пінзеля в ТРЦ «Подоляни» через непристосованість приміщення. Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник обласного управління культури Григорій Шергей, учора усі скульптури повернули з розважального центру до обласного краєзнавчого музею.

«Ми побачили, що складно витримати температурний режим у залі, де проходила експозиція. Тому за взаємною згодою з організаторами виставки дію угоди було достроково припинено», – розповів Шергей.

Він запевнив, що за час перебування скульптур у приміщення торгово-розважального центру, вони не зазнали жодних ушкоджень.

«При поверненні скульптур ми зробили фото і є заключення експертів, що всі роботи Пінзеля перебувають у такому ж стані, як і були до експозиції», – сказав Шергей.

Як повідомляв УНІАН, у неділю 28 квітня унікальні скульптури Пінзеля виставили у ТРЦ «Подоляни» у спеціально створеній з цієї нагоди арт-галереї. Виставка мала тривати до 15 травня.

Одним з ініціаторів проведення виставки в розважальному центрі є облдержадміністрація. Таку ініціативу заступник голови ТОДА Петро Гоч під час відкриття виставки мотивував бажанням провести на ній аукціон, кошти з якого скерувати на облаштування окремої зали Пінзеля у краєзнавчому музеї.

29 квітня правоохоронці розпочали перевірку з приводу інформації про експонування скульптур Пінзеля у непристосованому для цього приміщенні.

Попередньо 27 квітня експерт Міністерства культури України, генеральний директора Львівської Національної галереї, голови Асоціації реставраторів Львівщини, члена громадської гуманітарної ради при Президентові України Лариса Разінкова-Возницька, яка здійснила перевірку відповідно до доручення Міністерства культури України, дала заключення, що при організації виставки грубо порушені умови зберігання робіт Пінзеля. Вона наголосила, що у приміщенні не підтримується стала температура та вологість, навпаки, різкі перепади температури можуть пошкодити безцінні дерев’яні скульптури майстра.

Також відкриття виставки поруч з барами засудила громадськість міста.

З листопада минулого року по 23 лютого цього року виставка скульптур Пінзеля проходила у Луврі у залі де ла Шапель, де свого часу приймали присягу французькі королі.