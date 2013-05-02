У Азарова не згодні, що Україна є розсадником світового «піратства»

Про це йдеться у коментарі К.Грищенка у зв'язку з рішенням Офісу торговельного представника з питань захисту прав інтелектуальної власності в Україні. Текст документу переданий УНІАН прес-службою віце-прем'єр-міністра.

«Дієвий захист прав інтелектуальної власності в Україні стає дедалі важливішим чинником забезпечення сприятливих умов для розбудови в країні інноваційної економіки та розвитку вітчизняної галузі інформаційних технологій. Дане питання перебуває під особистим контролем Президента України Віктора Януковича, який всіляко підтримує збільшення частки високотехнологічних виробництв у загальній структурі національної економіки», - зауважив Грищенко.

За його словами, за цих умов в Україні із жалем сприйняли рішення Офісу торговельного представника США визначити нашу країну як одного з основних порушників прав інтелектуальної власності у світі в рамках так званого «Списку 301». «Такий статус не відображає реального стану справ у цій сфері та не враховує зусилля української влади, спрямовані на вдосконалення законодавчої бази та практики правозастосування в питаннях інтелектуальної власності», - наголосив віце-прем’єр.

Він перерахував досягнення України з початку цього року в питаннях захисту прав інтелектуальної власності.

Урядом безпосередньо розпочато легалізацію програмного забезпечення, встановленого на комп’ютерах в органах виконавчої влади (на ці цілі у цьогорічному державному бюджеті виділено 100 млн грн). Окремим розпорядженням генерального прокурора України встановлено прокурорський нагляд за дотриманням прав інтелектуальної власності у міністерствах та відомствах.

Правоохоронними органами спільно з Державною службою інтелектуальної власності з початку року конфісковано у 5 разів більше контрафактних оптичних носіїв неліцензійних відео-, аудіоматеріалів та програмного забезпечення, ніж за весь попередній рік.

У квітні закрито два великих інтернет-ресурси, що використовувалися для поширення неліцензійного відео- та аудіо-контенту.

Ведеться робота з депутатським корпусом щодо прискорення ухвалення двох законопроектів (обидва вже пройшли перше читання), які посилюють відповідальність за порушення авторських прав, у тому числі і в мережі Інтернет.

Істотно посилена інформаційно-роз’яснювальна робота, особливо серед молодого покоління, з метою формування поваги до інституту прав інтелектуальної власності та нетолерантного ставлення до інтернет-піратства.

Разом з тим Грищенко зазначив, що у напрямі посилення захисту прав інтелектуальної власності в Україні ще необхідно достатньо багато зробити, і в цій справі влада розраховує на підтримку американських та інших іноземних партнерів.

«Сьогоднішнє рішення Офісу торговельного представника США не сприяє такій співпраці. Попри це, український уряд продовжить вживати енергійних кроків зі зміцнення поваги до прав інтелектуальної власності у нашій державі та буде домагатися, щоб вже за 6 місяців, як це передбачено американським законодавством, статус України в рамках «Списку 301» було переглянуто», - наголосив він.

Віце-прем’єр підкреслив, що українська влада «залишається на позиції необхідності забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності в Україні, чого вимагають як наші міжнародні зобов’язання, так і усвідомлення позитивного впливу таких заходів на побудову конкурентноздатної інноваційної економіки. Відповідну роботу український уряд продовжить у тісній взаємодії з усіма заінтересованими установами, організаціями та компаніями-правовласниками як всередині країни, так і за кордоном».

Як повідомляв УНІАН, США віднесли Україну до країн, де порушуються права інтелектуальної власності, з формулюванням «нездатна захистити авторські права США».

Офіс торговельного представника США вніс Україну як найбільшого порушника авторського права до категорії так званих пріоритетних зарубіжних країн.