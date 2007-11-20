Урядова комісія поки не знає, де поділися два шахтарі

Зараз на шахті ім. Засядька в Донецьку триває пожежа: температура в аварійній лаві досягає 600 градусів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав журналістам на брифінгу віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

"У верхній частині 13-ї східної лави триває пожежа. Фактично, на сполученні 13-ї східної лави і вентиляційного штреку. Тому при проведенні подальших рятувальних робіт по вентиляційному штреку виникають труднощі", - сказав віце-прем`єр.

За його словами, на черговому засіданні "ми розглядатимемо вже технічні питання, яким чином ми все-таки локалізуємо цю пожежу. Або згасимо, або заперемичимо. Вся техніка є, всі готові", - зазначив А.КЛЮЄВ.

Він уточнив, що "орієнтовно, ще п`ять чоловік мають бути у вентиляційному штреку". "Але ми туди дістатися не можемо, триває пожежа", - констатував віце-прем`єр.

Він також повідомив, що рятувальники завершили розбір 25-метрового завалу. Під ним людей не виявилося.

"За розташуванням, за робочими місцями, ми поки що не знаємо, куди ще двоє людей поділося. Можливо, вони самі вийшли. Ми опитуємо родичів, але не можемо з`ясувати, тому що ще не всіх упізнано", - додав А.КЛЮЄВ.