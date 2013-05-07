Пшонка наказав розібратися з дерибаном землі у Криму: немає часу на роздуми

Незаконне отримання ділянок на кримському узбережжі найчастіше відбувається на підставі висновків контролюючих органів та судових рішень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, про це сьогодні на нараді з колективом прокуратури Криму та Севастополя щодо питань додержання законності при використанні та забудові земель водного фонду заявив генпрокурор Віктор Пшонка.

За його словами, проблема несанкціонованої забудови морського узбережжя не є новою для прокурорів у Криму.

“Ви постійно проводите перевірки, і вам відомі схеми, через які найчастіше відбувається незаконне відчуження земель уздовж морів та їх використання не за призначенням. Тому у вас немає часу на роздуми, і я очікую реальних результатів та приведення у первісний стан спотворених незаконною забудовою територій”, – сказав Пшонка, звертаючись до підлеглих.

Генпрокурор зазначив, що серед найбільш поширених причин, що призводять до незаконної забудови морських берегів, є відсутність винесених у натуру меж водозахисних смуг, тому прокурорам слід звернути увагу на використання коштів, призначених на ці цілі.

“Що стосується незаконних схем отримання ділянок біля моря, найчастіше їх набувають на підставі незаконних висновків контролюючих органів та судових рішень, угод про обслуговування, що стосується насамперед гідротехнічних споруд, та про спільну діяльність. Розповсюдженими є також факти нецільового використання земель, коли зареєстровані на папері як елінги, гаражі, жилі будинки насправді виявляються багатоповерховими готелями. Сумнівними є схеми отримання ділянок уздовж морів для сільськогосподарських потреб та кооперативного будівництва”, – заявив Пшонка, додавши, що наглядовим відомством автономії впродовж останніх років було оскаржено понад 100 незаконних актів щодо прибережних земель загальною площею 260 га.

“Було порушено п’ять кримінальних справ. Зокрема, за фактом незаконного зведення хмарочосу в 100-метровій зоні моря, на ділянці у Приморському парку, за фактом незаконного введення в експлуатацію, за підробленими документами, самовільно збудованих 14 еленгів в Сімферопольському районі, також двох готелів в Сакському районі. Однак 5 справ на весь Крим – цього недостатньо. Ви повинні жорсткіше реагувати на свавілля контролюючих органів та органів місцевої влади. Без уваги прокуратури не повинен залишитися жоден шматок берега уздовж всього узбережжя Чорного моря, де є порушення закону”, – наголосив Пшонка.

Він звернувся до керівного складу органів прокуратури Криму та Севастополя: “Ваша робота на цьому напрямку повинна бути, по-перше, послідовною, а по-друге, ще й наочною. Люди мають бачити реальний результат вашої правозахисної роботи і відновлення справедливості та права на вільний доступ до моря”.