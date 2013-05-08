ДТП в Івано-Франківську: очевидці ледь не «лінчували» даішників

Як повідомляє Голос України, 7 травня водій автомобіля «Фольксваген Транспортер» протаранив бетонну опору тролейбусної лінії. Не доїхавши до лікарні, 34-річний чоловік помер у кареті "швидкої".

Очевидці події стверджують, що можливою причиною аварії було переслідування загиблого співробітниками ДАІ, чий автомобіль начебто «підрізав» його вантажний мікроавтобус.

Обурені люди, оточивши патрульний автомобіль, вимагали у прибулих правоохоронців на місці з’ясувати чи перебували працівники ДАІ у стані алкогольного сп’яніння. Лише присутність наряду «Беркуту» врятувала їх від людського самосуду.

Згодом на місце трагедії приїхав заступник прокурора області Олег Кіпер. Тільки після його спілкування з громадянами було розпочато огляд місця події та проведено першочергові слідчі дії.

За фактом ДТП прокуратура області розпочала кримінальне провадження. Також проводиться перевірка щодо перевищення службових повноважень працівниками державтоінспекції.

На даний час слідчо-оперативна група з’ясовує усі обставини трагічного інциденту, повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області.