У Газпром нагрянула перевірка - обіцяють цікаві результати

Як повідомив голова палати Сергій Степашин, перевірка ініційована самим відомством, без вказівок згори, передає «Эхо Москвы».

Підсумки перевірки будуть цікавими, обіцяє Степашин. Він пояснив, що протягом останніх п'яти років «Газпром» не чіпали саме для того, щоб провести комплексну перевірку.

Степашин раніше зазначав, що необхідно звернути увагу на непрофільні витрати – зокрема питання труб. Йдеться про закупівлю «Газпромом» труб через посередників. Спочатку про це говорили представники Федеральної антимонопольної служби. А потім Президент РФ Володимир Путін закликав покарати корупціонерів, якщо вони є в «Газпромі». Президент сказав, що знає про такі підозри, і кілька разів давав доручення правоохоронним органам. А Степашин пояснив, що Рахункова палата тримала паузу, щоб не нашкодити міжнародним контрактам. Перевірка, як розраховує Степашин, завершиться до листопада поточного року.

Наступного року Рахункова палата запланувала перевірку компанії «Роснефть».