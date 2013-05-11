У Сумах трирічна дівчинка випала з четвертого поверху і вижила

Як повідомив УНІАН співробітник відділу по зв`язках з громадськістю УМВС України в Сумській області Володимир Крупецьких, дитина випала з вікна будинку по проспекту Лушпи, 47. Повідомлення про це надійшло в чергову частину Сумського міського відділу міліції о 15:15.

Каретою «швидкої допомоги» дитину доставили до дитячої лікарні для встановлення тяжкості одержаних при падінні травм і надання медичної допомоги.

На місці події працює слідчо-оперативна група міліції.

За інформацією начальника прес-служби УМВС Ельвіри Біганової, за попередніми даними, у постраждалої дівчинки медики діагностували політравму, забій грудної клітки, а також не виключена черепномозкова травма.

«Сусіди розповіли міліції, що дитина плакала з 12 до 14 години дня, а потім сталася ця подія. По прибуттю на місце міліціонери і лікарі піднялися в квартиру, але їм довго ніхто не відчиняв. Потім двері відчинила 30-річна господиня, яка поводилася неадекватно: була в купальнику, з порізом на животі, бігала по кімнатах і навіть намагалася випити з флакона рідину для загару. У квартирі все було перерито догори дригом. Жінку також відправили до лікарні», - повідомила Біганова.