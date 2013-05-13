Прикордонники оцінили вміст бюстгалтера провідниці у півмільйона рублів

500 тис. російських рублів виявили у провідниці потяга «Жмеринка - Москва» у пункті контролю «Конотоп» прикордонники Сумського загону спільно з працівниками митниці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Під час спілкування з працівниками пункту контролю 33-річна українка зізналась, що приховала у бюстгальтері 500 тис. російських рублів, які таким чином намагалась перевезти через державний кордон.

Вилучені кошти були передані працівникам митниці встановленим порядком, а на провідницю складено відповідні процесуальні документи.