Прикордонники оцінили вміст бюстгалтера провідниці у півмільйона рублів
12:00, 13 травня 2013Суспільство
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Провідниця потяга намагалася вивезти до Росії у бюстгалтері 500 тис. рублів.
Провідниця зізналась прикордонникам / Фото : nashpoezd.narod.ru
500 тис. російських рублів виявили у провідниці потяга «Жмеринка - Москва» у пункті контролю «Конотоп» прикордонники Сумського загону спільно з працівниками митниці.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.
Під час спілкування з працівниками пункту контролю 33-річна українка зізналась, що приховала у бюстгальтері 500 тис. російських рублів, які таким чином намагалась перевезти через державний кордон.
Вилучені кошти були передані працівникам митниці встановленим порядком, а на провідницю складено відповідні процесуальні документи.
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