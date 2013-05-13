На Сумщині стало на трьох мільйонерів менше

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, з них 7 осіб проживають в обласному центрі і 1 платник податків – в місті Охтирка. Більшість поданих з 8 декларацій свідчать про доходи, одержані у вигляді дивідендів від підприємницької діяльності та доходів від відчуження майна. У цілому, ці жителі області задекларували 75,9 млн. грн доходів.

«Їм нараховано податок на доходи фізичних осіб у розмірі 327 тис. грн, який надійде до бюджету», — повідомляє прес-служба.

Нагадаємо, за п'ять останніх років «мільйонери» були зареєстровані в регіоні 48 разів: раніше податківці Сумської області реєстрували за підсумками 2011 року 11 жителів з доходами в сумі 1 млн. грн і більше, в 2010 р. — 14, у 2009 р. – 9, у 2008 р. — 14.