Українці легалізували 15 тис. документів для використання за кордоном

Це – свідоцтва про народження, шлюб та його розірвання, смерть, витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян тощо, повідомляється на Урядовому порталі.

«Для легалізації документів, призначених для використання на території інших держав, на них проставляється апостиль – штамп, що засвідчує дійсність та підтвердження підписів, статусу осіб, печаток на офіційних документах в усіх країнах-учасницях Гаазької конвенції, а це близько 100 держав в усьому світі», – зазначила директор Департаменту у справах цивільного стану громадян Державної реєстраційної служби України Валентина Кунда.

З початку нинішнього року за послугою з проставлення апостиля до відомства звернулося понад 3 тис. громадян.

За їхніми зверненнями легалізовувалися документи для використання на території Італії, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Франції, Португалії, Нідерландів.

«Документи з апостилем одночасно можуть використовуватися в різних країнах-учасницях Гаазької конвенції. Процедура проставлення апостиля здійснюється зазвичай протягом одного робочого дня при пред’явленні оригіналів документів, виданих компетентними органами державної реєстрації актів цивільного стану України», - зазначила Кунда.