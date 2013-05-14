Мешканці Латвії проти переходу на євро - опитування

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, тільки 36% опитаних підтримують перехід з національної валюти лата на європейську. Ще 2% не змогли дати відповіді на це питання.

Опитування проводилося з 3 по 23 квітня. У ньому взяли участь 1016 мешканців країни у віці від 18 до 74 років.

Ще в березні 2010 року уряд Латвії прийняв рішення, що країна вступить в зону євро з 1 січня 2014 року. Для цього республіка повинна відповідати Маастрихтським критеріям - забезпечити низьку інфляцію, а також дефіцит бюджету не більше 3% від ВВП, а розмір державного боргу має становити не більше 60% від ВВП. Наприкінці минулого року Латвія досягла цих показників.

Уряд, парламент і президент країни також затвердили законопроект про порядок введення євро.

На початку березня поточного року влада Латвії офіційно звернулися до Європейської комісії (ЄК) і Європейського центрального банку (ЄЦБ) з проханням оцінити відповідність республіки умовам введення єдиної європейської валюти. Коли від ЄК і ЄЦБ надійде позитивний висновок, остаточне політичне рішення про вступ Латвії до єврозони ухвалить Рада ЄС.